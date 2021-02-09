Москва, , 11:57 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» рассматривает различные варианты поддержки отряда космонавтов, которые пожаловались на работу Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом 9 февраля заявили в пресс-службе госкорпорации.

«Обсуждаются различные варианты поддержки отряда космонавтов», — сообщили в Роскосмосе.

Напомним, о назревающем конфликте в космической отрасли накануне, 8 февраля, сообщила газета «Московский комсомолец». По данным источника издания, члены отряда космонавтов более не хотят подчинять Центру подготовки космонавтов и попросили главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина перевести отряд в прямое подчинение госкорпорации. В свою очередь Рогозин сообщил об этой просьбе президенту РФ Владимиру Путину.

Издание отмечает, что космонавты недовольны снижением качества подготовки, излишней бюрократизацией, большой разницей в окладах космонавтов и руководства Центра, а также отсутствием уважение к космонавтам.