Казань, , 11:59 — REGNUM В Татарии по состоянию на 9 февраля носителями коронавируса числятся 16,8 тыс. человек, за сутки заболевание зарегистрировано у 80 жителей. Накануне вирус выявили у 82 человек. Всего выздоровели 13 309 пациентов, за сутки — 82. С начала наблюдения подтвержден 291 летальный исход от последствий инфицирования SARS-CoV-2, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 31 пациента, 49 — лечатся на дому. Наибольшее число инфицированных выявлено в возрастной группе от 60 до 70 лет — 24 человека, от 30 до 50 лет — 20, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 30 новых носителей вируса, 15 — проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии, несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19 сохраняется действующий режим ограничений. Резкий рост инфицированных возможен в конце февраля и в марте.

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