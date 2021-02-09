Москва, , 11:59 — REGNUM Во время пандемии коронавирусной инфекции в российском обществе изменилось отношение к медицинским работникам. Об этом 9 февраля заявил глава Национальной медицинской палаты, детский врач Леонид Рошаль.

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»В начале эпидемии многие вопросы приходилось решать в пожарном порядке, но в целом мы с большим напряжением в критические моменты справлялись. Наши врачи трудились не покладая рук, и начало меняться отношение к нам в обществе: все осознали, насколько важны и значимы люди в белых халатах», — сказал он в интервью ФАН.

Также Рашаль подчеркнул, что во время эпидемии общество России, в первую очередь в регионах, столкнулось и с резким сокращением коечного фонда, и с сокращением кадрового состава, при том, что, по мнению врача, «до сих пор нет четко обоснованной государственной программы ликвидации кадрового дефицита».

Кроме того, глава Национальной медицинской палаты добавил, что он говорил и будет говорить о том, что, как он считает, «российское здравоохранение недофинансировано».

«И вирус за такое пренебрежение к укреплению системы здравоохранения наказал всех нас, но надеюсь, что и многому научит», — отметил Рашаль.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа на территории России было выявлено 15 019 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является минимальным числом с 17 октября прошлого года.