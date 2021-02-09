Москва, , 11:50 — REGNUM Четыре новые дороги будут построены на территории полуострова Крым, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании в правительстве.

Хуснуллин доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о планах по строительству новых дорог в республике в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2025 года.

«Базовая, как вы уже сказали, дорога «Таврида» построена. Теперь в рамках новой программы к «Тавриде» подразумеваются четыре подъезда к побережью. То есть это будут четыре полноценные четырёхполосные новые дороги», — сказал зампред правительства.

Он добавил, что также предусмотрены ещё десятки небольших дорожных объектов, связанных с ремонтом, строительством и расширением дорог.

По словам Хуснуллина, планируется довести дорожную сеть «до всех населённых пунктов».