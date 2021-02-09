Ижевск, , 11:44 — REGNUM В Удмуртии с начала текущего года специалисты регионального управления Роспотребнадзора совместно с сотрудниками МВД провели 427 рейдов для контроля соблюдения антиковидных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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По выявленным фактам составлено 4118 протоколов об административных правонарушениях. Материалы направлены для рассмотрения в суды республики.

Кроме того, по фактам нарушений была приостановлена деятельность непродовольственного магазина в Воткинске, торговой точки в Можге и парикмахерской в Ижевске на срок от двух до 20 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 февраля в республике выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 97 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 26 515 случаев. В январе текущего года в Удмуртии ежедневно выявлялось от 219 случаев заражения в начале месяца, к концу месяца показатель суточного прироста носителей коронавируса снизился до 124 человек.