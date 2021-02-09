Минск, , 11:33 — REGNUM Суд Фрунзенского района Минска начал рассмотрение уголовного в отношении двух журналистов польского гостелеканала «Белсат», которые обвиняются в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом 9 февраля сообщает БелТА.

По данным следствия и прокуратуры, действия журналистов Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой привели к нарушению работы транспорта. Им грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с «площади перемен» в Минске, когда силовики разогнали мероприятие, посвященное памяти минского художника Романа Бондаренко, который скончался после избиения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2020 года в медицинском учреждении, не приходя в сознание, скончался 31-летний житель белорусской столицы Роман Бондаренко. Он был избит сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего, в частности, получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.

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