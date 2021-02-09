Рязань, , 12:05 — REGNUM 100 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 9 февраля — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны после выздоровления ещё 94 пациента, трое скончались.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,4%. В лечебных учреждениях находятся 472 пациента с COVID-19, в том числе 45 пациентов в тяжёлом состоянии. Всего в Рязанской области подтверждено 22 тыс. 848 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 20 тыс. 902 человека.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 249 человек.