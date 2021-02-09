Донецк, , 11:33 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 155 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 8 февраля проведено 432 исследования, из них выявлено 137 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 21 861.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 1873.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 11 566 человек, еще 1279 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.