Тбилиси, , 11:35 — REGNUM В Грузии сотрудники полиции начали выявлять и штрафовать участников акции неповиновения, проходившей 6 февраля в Тбилиси во время комендантского часа. Об этом говорится в объявлении общественного движения «Стыдно», размещенном 8 февраля на странице организации в соцсети Facebook.

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"Если с вами свяжется представитель МВД и сообщит о наложенном штрафе, либо попросит явиться в отделение полиции — обязательно сообщите нам об этом», — говорится в обращении движения.

В публикации также процитировали народного защитника Грузии Нино Ломджарию, которая ранее заявила, что введенный в рамках профилактики пандемии комендантский час якобы не должен распространяться на участников собраний и демонстраций.

«Получается, что штраф в размере 2000 лари (около $600, прим.— ИА REGNUM) для лиц, участвующих в акции протеста, является антиконституционным, политически мотивированным репрессивным актом, нарушающим свободу собраний, слова и выражения мнений», — говорится в обращении организации.

Стоит отметить, что правительство Грузии с 1 февраля начало постепенно снимать карантинные ограничения, действующие с ноября 2020 года. Но о сроках отмены комендантского часа пока не говорится. В стране многие требуют его отменить или сократить продолжительность. 6 февраля в Тбилиси во время комендантского часа прошла акция «шествие неповиновения». Сотрудники полиции не мешали её проведению.

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