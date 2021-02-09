Москва, , 12:09 — REGNUM Решение нидерландского суда приобщить к делу о крушении малазийского Boeing на востоке Украины отчёты российского концерна «Алмаз-Антей» вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 9 февраля в социальной сети Facebook.

«Во как! Что-то меняется в этом мире», — считает Татьяна Я.

Некоторые комментаторы оказались обрадованы данной новостью. Они считают, что Россия наконец-то начала прорывать информационную блокаду и нидерландский суд, отринув антироссийскую пропаганду, приступил к отчёту концерна из России.

«Что-то начали подозревать и прозревать!», — поделилась своим мнением Сара Г.

Другие указали на то, что отчёт «Алмаз-Антей», по сути, показывает радикально иную картину нежели те сведения, которые суд рассматривал ранее.

«Меня это не может не радовать. Особенно, если вспомнить, что отчётов было как минимум 2 с интервалом в квартал. Информация в них была не идентична и главное отличие — типы осколков БЧ. Следовательно, в одном из отчётов была явная ложь. И это будет вскрыто», — написал Сергій Д.

Отдельные пользователи уверены, что данные, представленные украинской стороной, не отражают и доли истины в деле крушения лайнера.

«Пора прозреть этому «следствию» и рассматривать реальные факты, а не украинские фейки», — пишет Игорь Б.

Напомним, 9 февраля судья Хендрик Стинхейс, председательствующий на слушаниях в судебном комплексе Схипхол, заявил о том, что нидерландский суд постановил приобщить к делу о крушении малазийского Boeing на востоке Украины отчёты российского концерна «Алмаз-Антей».