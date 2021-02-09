Москва, , 11:29 — REGNUM В России больше половины граждан (55%) слушают радио: часто — 14%, редко — 24%. Не слушает радио молодёжь 18−24 лет (68%), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего респонденты слушают радиостанции в личном автомобиле (59%), дома (34%) или на даче, в загородном доме (17%). В основном — музыку (77%), новости (44%) и прогноз погоды (25%).

Наиболее популярные радиостанции: «Русское радио», «Европа-плюс» и «Дорожное радио» (по 12%), «Дача» (10%), «Авто-радио» (9%) и «Шансон» (8%).

Телефонный опрос проведен 7 февраля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России снизилось количество радиослушателей.

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