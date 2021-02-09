Москва, , 11:28 — REGNUM Десять отстающих регионов России не могут развиваться самостоятельно, без поддержки из федерального центра. Об этом 9 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

В 2021 году глава правительства посетил уже три отстающих региона — Калмыкию, Карелию и Адыгею. По его словам, такие поездки показывают, что регионы не могут полноценно развиваться сами, без федеральной поддержки. При этом речь идёт не только о финансировании.

«Надо, чтобы эти средства действительно работали. Регионам со сложной ситуацией мы должны оказывать активную помощь», — обратился Мишустин к вице-премьерам.

По его словам, реализацию значимых проектов необходимо координировать вместе с губернаторами. Премьер-министр попросил заместителей «тщательно контролировать расходование средств и реализацию программ развития таких субъектов», а также исполнение поручений президента и правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в России десять регионов признаны отстающими, им оказывается дополнительная помощь из федерального центра. Это Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.