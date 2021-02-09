Кострома, , 13:13 — REGNUM Вице-премьер Татьяна Голикова назвала ситуацию с COVID-19 в Костромской области нестабильной. Об этом она заявила на брифинге в Доме правительства 8 февраля, сообщает официальный сайт правительства.

Татьяна Голикова Government.ru

По её словам, в стадии стабильного снижения прироста выявляемых случаев коронавируса находятся 29 регионов страны, вопросы вызывает положение дел в Костромской и Псковской областях.

«В стадии стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации — 54. Нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах — это Костромская и Псковская области. Но мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется».

Отметим, что последние две недели число ежедневно выявляемых случаев SARS-CoV-2 в Костромской области держится на одном уровне, не превышающем 60 заражённых в сутки.

«Если смотреть статистику, у нас идёт снижение. Да, может быть в других регионах это проходит быстрее. Но и цифры по заражениям у нас невелики. Думаю, скромные, но стабильные результаты по снижению ценнее, чем сиюминутные рывки вниз», — сказала первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области Надежда Шелепова.

Всего за время пандемии в Еостромской области умерли 318 человек, в основном это были пожилые люди с хроническими заболеваниями, осложнившими течение болезни. Более 17,5 тысячи костромичей переболели коронавирусом, 14,8 тысячи человек из них выздоровели и закрыли больничные листы.

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