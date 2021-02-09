Москва, , 11:23 — REGNUM Муниципальный депутат московского района Зюзино Константин Янкаускас, которого обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на несанкционированной акции 23 января в Москве, может быть отправлен под домашний арест. Об избрании такой меры пресечения ходатайствовало следствие. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Басманного суда.

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Соответствующие материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта 2021 года в отношении Янкаускаса поступили в судебную инстанцию, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно заявлению Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по протестным акциям 23 и 31 января 2021 года, эти мероприятия «не могли быть согласованы из-за пандемии». Несмотря на это, акции были проведены — несанкционированно, причём выбор места в Москве — на Лубянской и Манежной площадях — «носил конфронтационный характер». Безопасность граждан России была поставлена под угрозу, подчеркнули в СПЧ.