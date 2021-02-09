Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM В Екатеринбурге сформировали единую очередь для регистрации транспортных средств. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении ГИБДД.

С 9 февраля услуга доступна в общем потоке как тем, кто записался через официальный портал Госуслуг, так и тем, кто обратился за ней в порядке «живой» очереди в здание на улице Чкалова, 1. Приоритет даётся тем, кто записался через электронную систему.

«Посетителям, обратившимся без предварительной записи, будет предложено свободное время в этот же день, либо (если свободного времени не останется) прием перенесут на другой день», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карпинске (Свердловская область) осудили бывшего начальника отдела ГИБДД за смертельное ДТП.

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