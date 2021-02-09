Пенза, , 11:22 — REGNUM В Пензенской области наличие коронавирусной инфекции по состоянию на 9 февраля подтвердилось у 34 645 человек, за сутки заболели 210 жителей. Накануне носителями инфекции стали 211 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 27 811 пациентов или более 80,2% инфицированных. За сутки побороли болезнь 246 человек. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 400 жителей области. Новыми жертвами вируса за сутки стали три человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, по данным на 9 февраля, за сутки новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 84 из 85 регионов РФ. Лидерами среди субъектов по числу новых носителей стали Москва (1584), Санкт-Петербург (1078) и Подмосковье (903). За сутки умерли от COVID-19 530 человек, полностью поправили здоровье 21 795 человек.

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