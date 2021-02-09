Москва, , 11:18 — REGNUM Аптеки будут обязаны информировать о самых дешевых препаратах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров («Единая Россия»).

Госдума в первом чтении обсудит законопроект, призванный снизить цены на лекарства в РФ.

«Мы договорились о том, что аптеки теперь обязаны не просто предоставлять информацию, а найдем решение — я думаю, это будут большие мониторы, где человек, когда заходит в аптеку и спрашивает некий препарат, то аптека обязана ему выставить весь перечень этих лекарственных препаратов, они под разными торговыми наименованиями, но у них единое международное непантентованное название. Мы думаем, это будет некий монитор, где при наборе конкретного препарата все препараты с ценой будут высвечены. То есть самые дешевые лекарственные препараты пациенту будут видны», — пояснил Петров.

Одновременно законопроектом устанавливается максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции в 5%, вводятся ограничения бонусов, которые могут брать за размещение товара аптеки со стороны производителей отечественной фармацевтической продукции.

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