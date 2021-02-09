Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге за последние 24 часа подскочила в полтора раза, сообщает 9 февраля федеральный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

Так, за минувшие сутки в городе зафиксировали 61 смертельный исход от COVID-19. Накануне власти объявили о 41 летальном случае в Петербурге, что на 48% меньше. Новая цифра — второй результат по стране, после Москвы, где умерли за сутки 73 человека.

Всего за время пандемии в Петербурге официально подтвердили гибель 10 183 человек от этой болезни.

Читайте также: Естественная убыль населения Петербурга в 2020 году выросла в 88 раз

Добавим, в России за сутки зафиксировали 530 новых смертей от COVID-19, общее число погибших достигло 77 598 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Заболеваемость COVID-19 в Петербурге упала на треть после критики Голиковой