Ижевск, , 11:16 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 9 февраля провели 841 665 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 1560 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2103 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 февраля в регионе выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 97 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 26 515 случаев.

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