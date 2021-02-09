Москва, , 11:18 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 105 млн. Об этом 9 февраля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 08.02.2021 проведено 105 006 981 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 214 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 638 807 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 7 февраля число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 104 792 837.