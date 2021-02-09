Москва, , 11:15 — REGNUM Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссёр Кирилл Серебренников подтвердил информацию об уходе из театра.

В социальной сети Instagram Серебренников опубликовал копию письма столичного департамента культуры, в котором актёру напоминают об истечении контракта 25 февраля 2021 года. Худрук поблагодарил «друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах», отметив, что «всё в этом мире» заканчивается.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что департамент культуры Москвы не собирается продлевать контракт с худруком театра «Гоголь-центр».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Мещанский суд Москвы признал Серебренникова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») по делу «Седьмой студии», приговорив к условному сроку. Кирилл Серебренников являлся участником ряда протестных акций, защищал права ЛГБТ и выступал против закона о запрете усыновления детей иностранцами.

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