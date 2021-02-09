Самара, , 13:14 — REGNUM Мониторинг распространенности возбудителей гриппа, ОРВИ и COVID-19 среди детей от шести лет до 17 лет намерены провести в Самарской области. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

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Такие исследования планирует проводить областное управление Роспотребнадзора по поручению Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека.

Отмечается, что мониторинг будет проходить в разных образовательных учреждениях региона по усмотрению специалистов Роспотребнадзора. При этом мазки из носа и ротоглотки у несовершеннолетних сотрудники медицинских организаций будут брать только после получения соответствующего разрешения от родителей.

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