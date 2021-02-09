Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Петербург за последние сутки продемонстрировал серьезное снижение заболеваемости коронавирусом сразу после слов вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что регион является одним из худших по эпидемической ситуации в стране.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки в городе выявили 1078 новых случаев заражения. Это на 473 случая, или на 30%, меньше, чем днем ранее.

Всего за время пандемии в городе официально подтвердили 347 444 случая заражения, хотя в реальности переболевших COVID-19 уже может быть больше 1,5 млн человек.

Выздоровело за всё время в Петербурге 253 115 граждан, включая 3739 человек за последние сутки.

Добавим, в России за сутки подтвердили 15 019 случаев заражения, их общее число достигло 3 998 216.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем тестирования на коронавирус в Петербурге нарастили незначительно