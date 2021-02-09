Северодвинск, Архангельская область, , 11:05 — REGNUM Пенсионный фонд продолжает нарушать права ветеранов Великой Отечественной войны — еще пять участников боевых действий не получили положенные им по закону выплаты.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в числе пострадавших оказались пятеро северодвинцев, имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны, которые в послевоенный период принимали участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Литовской и Латвийской ССР, Украины и Белоруссии.

«В нарушение действующего законодательства, ГУ Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Северодвинске по Архангельской области ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей за 2019 г. и 2020 г. согласно Указу Президента Российской Федерации № 186 от 24 апреля 2019 г. ветеранам не начислена», — сообщили в ведомстве.

Один из пострадавших — 91-летний ветеран в силу своего преклонного возраста и состояния здоровья самостоятельно обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов не может, просил оказать содействие в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пенсионный фонд дважды незаконно отказал в выплате 88-летнему ветерану. Деньги он получил только после решения суда.