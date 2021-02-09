Красноярск, 9 февраля 2021, 11:04 — REGNUM За минувшие сутки с дорог Красноярска вывезли 991 КамАЗ снега, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в мэрии города.
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В Красноярске работает круглосуточный мобильный оперативный штаб. Он координирует действия организаций, занимающихся очисткой улично-дорожной сети города.
От снега и наледи за сутки очистили 298 участков улично-дорожной сети, 341 остановку общественного транспорта. Днём уборкой снега занимались 216 единиц техники, ночью — 176. Также был задействован 471 рабочий.
Добавим, по прогнозам синоптиков, в Красноярске в течение ближайших суток ожидается существенное похолодание.
Как сообщало ИА REGNUM, сильный снег и метели осложнили дорожную обстановку в Хакасии.
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