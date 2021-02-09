Сеул, , 11:09 — REGNUM Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начнёт поставку первой партии вакцины от COVID-19 в Южную Корею начиная с 24 февраля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, первая партия будет состоять из 1,5 млн доз вакцины для 750 тыс. человек. Известно, что вакцина поступит в страну поэтапно, в течение нескольких дней.

Напомним, что Южная Корея получил ещё 2,59 млн доз вакцины производства AstraZeneca в рамках программы COVAX Facility.

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Covax Facility — это фонд для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).