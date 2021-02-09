Тбилиси, , 11:08 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 665 штрафов за неисполнение мер по профилактике пандемии. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным ведомства, 168 человек в стране сотрудники полиции задержали в общественных местах во время комендантского часа, действующего с 21:00 до 05:00. За это нарушителям выписали штрафы в размере 2000 лари (около $600). Также сотрудники полиции оштрафовали 497 человек на 20 лари (около $6) за нарушение режима ношения масок.

В МВД призывают население проявлять социальную ответственность и соблюдать действующие карантинные ограничения.

Стоит отметить, что правительство Грузии с 1 февраля начало постепенно снимать карантинные ограничения, действующие с ноября 2020 года. Но о сроках отмены комендантского часа пока не говорится. В стране многие требуют его отменить или сократить продолжительность.

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