Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM В Ленинградской области за истекшие выявили еще 207 новых инфицированных коронавирусом, что на два случая больше, чем сутками ранее. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в четырех крупных городах региона. Об этом 9 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Так, наибольшее число инфицированных выявлено в Мурино (15), Киришах (13), а также в Выборге и Гатчине (по 10).

С начала пандемии в регионе выявлено 32 604 зараженных, из них 29 499 человек выздоровели, в том числе 164 выписаны за последние сутки. Умерли от ковида 463 человека.

Отметим, в настоящий момент в Ленинградской области развернуто 2263 койки, из них 929 свободны (41,05%), в том числе 246 реанимационных.

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