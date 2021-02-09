Тегеран, , 11:10 — REGNUM На территории Ирана 9 февраля стартовала вакцинация от COVID-19 с использованием первого доступного в стране препарата — российской вакцины «Спутник V». Начало вакцинации объявил иранский президент Хасан Роухани, трансляция этого велась телевидением Ирана.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Процесс вакцинации начался после введения российского препарата сыну министра здравоохранения страны.

При этом в Иране ведется разработка собственных препаратов от COVID-19, однако власти страны приняли решение часть вакцинации провести с использованием зарубежных препаратов, включая российскую вакцину «Спутник V».

Отметим, в настоящее время на территории Ирана выявлено в общей сложности свыше 1,473 млн носителей коронавируса.