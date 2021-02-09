Москва, 9 февраля 2021, 11:03 — REGNUM Сегодня, 9 февраля, премьер-министр Михаил Мишустин поздравил вице-премьера Татьяну Голикову с днём рождения. Ей исполнилось 55 лет, сообщается на сайте правительства РФ.
Перед началом оперативного совещания с вице-премьерами председатель правительства России от всей души пожелал Голиковой, прежде всего, здоровья.
«Также хочу пожелать удачи и всего самого доброго. Спасибо за вашу работу», — подчеркнул Мишустин.
Справка :ИА REGNUM
Татьяна Алексеевна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи Московской области. Российский государственный деятель, экономист, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики с 2018 года.
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