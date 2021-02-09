Екатеринбург, , 11:00 — REGNUM В Екатеринбурге и окрестностях 10 февраля ослабнет сила ветра. Такой прогноз дают синоптики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

Сейчас при 25-градусном морозе сила ветра достигает порой 15 метров в секунду. Если верить синоптикам, то 10 февраля она будет не выше восьми метров в секунду, а 11 февраля снова уменьшится.

Отметим, с 7 февраля в регионе отмечаются морозы. Они сопровождаются сильным изматывающим ветром и метелями.