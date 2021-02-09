Уфа, , 11:01 — REGNUM Руководителя туристического агентства «Five Stars» осудили за мошенничество и присвоение крупной суммы денег в Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что с 2017 года по 2018 год 54-летняя подсудимая занимала должность директора турагентства «Five Stars». Она реализовывала жителям путевки на популярные направления, при этом не намеревалась предоставлять туруслуги. Полученные деньги подсудимая тратила на свои нужды.

По данному факту было возбуждено головное дело по признакам мошенничества и присвоения денег в крупном размере.

Отмечается, что всего от ее деяний пострадали свыше 170 граждан, которым был нанесен ущерб на сумму более 24 млн рублей.

Свою вину женщина признала. В результате суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил иски о возмещении причиненного ущерба.

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