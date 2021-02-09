Петропавловск-Камчатский, , 10:55 — REGNUM В акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. Населённым пунктам расположенным на побережье оно угрозы не представляет, а вот судоходным компания рекомендовали принять меры повышенной предосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС по Камчатке.

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С вечера 9 февраля до дня 10 февраля волны в морских акваториях будут достигать 8−9 метров. Волнение распространится на Алеутский округ, Усть-Камчатский, Карагинский, Олюторский районы.

«На основании прогноза, а также исходя из многолетних наблюдений в период опасного явления в указанных районах повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах (с возможными нефтеразливами, которые могут повлечь за собой угрозу экологической безопасности в прибрежных акваториях), в том числе и с гибелью экипажей, при нарушении правил судовождения в условиях волнения высотой 8−10 метров», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области 9 февраля прогнозируются усиление ветра 8−13 м/с, местами порывы до 23 м/с, мокрый снег, метели, на дорогах гололедица и снежные заносы.