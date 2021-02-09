Москва, , 10:53 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» на территории ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РФПИ.

Вакцина «Спутник V»

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"РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе 29 января 2021 года и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review)», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что заявку на участие в научной консультации относительно вакцины представители РФПИ подали ещё 22 октября 2020 года. Сами консультации с EMA прошли 19 января.

В РФПИ отметили, что со стороны ЕМА есть подтверждение о принятии заявки. Скорость одобрения заявки, отметили в ведомстве, зависит от ЕМА.