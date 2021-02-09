Псков, , 10:51 — REGNUM В Псковской области готовятся к очередному этапу снятия ограничений. По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, это позволяют сделать показатели по распространению коронавирусной инфекции в области.

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Так, за последние сутки в регионе был выявлен 81 новый случай заражения, из них три в действующих очагах. Отметим, сутками ранее было выявлено на 41 носителя больше.

«Доля свободных коек держится на уровне выше 40%. Показатели позволяют перейти к обсуждению следующего этапа смягчения ограничений. Рассмотрим его в рамках оперштаба в конце недели», — пояснил Ведерников.

Всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 30 335 инфицированных, из них 18 918 выздоровели, в том числе 37 — за последние сутки. Умерло 145 человек, в том числе один летальный исход зарегистрирован за прошедшие сутки.

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