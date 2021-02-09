Новосибирск, , 10:49 — REGNUM В Новосибирской области следственные органы проведёт проверку по факту частичной невыплаты зарплаты учёным. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

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Уточняется, что проведение проверки организовано 9 февраля «после получения информации из СМИ о проблемах с выплатами в полном объёме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН».

«В настоящее время устанавливается круг научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены», — добавили в ведомстве.

Также следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения учёным. По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, о нарушениях при выплате заработной платы сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН накануне, 8 февраля, пожаловались президенту РФ Владимиру Путину. В ходе заседания Совета по науке и образованию при главе государства старший научный сотрудник института Анастасия Проскурина рассказала, что за полный рабочий день получает 32 тыс. рублей в месяц с учётом надбавки, хотя после майских указов её зарплата должна была составлять 80 тыс. рублей. Владимир Путин поручил разобраться в ситуации с зарплатами учёных главе Минфина Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

В настоящее время по данному факту проверку уже начала новосибирская прокуратура.