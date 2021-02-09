Пермь, , 10:48 — REGNUM В Перми новый зоопарк может быть введен в эксплуатацию к 2023 году. Об этом сообщил в эфире «Эха Москвы в Перми» губернатор Дмитрий Махонин.

Он отметил, что проблемы начались с «никуда не годного проекта». Кроме того, постоянная смена власти привела к изменениям изначальных планов.

«Теперь же «лёд тронулся», и можно говорить о конкретных датах», — сказал глава региона. По его словам, строительство завершится к 2023 году. С компанией «РЖД» сейчас заключается мировое соглашение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реализация проекта по строительству нового зоопарка началась в 2017 году. Строительство сопровождалось скандалами и переносом сроков ввода объекта в строй. Так, часть объектов первой очереди зоопарка оказалась с дефектами. Позднее полиция выявила крупное хищение денег при строительстве и возбудила уголовное дело. Управление капстроительства Пермского края через суд взыскивает с подрядчика АО «РЖДстрой» более 1,2 млрд рублей штрафных санкций и стоимости демонтажных работ на объекте.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио главы Прикамья о строительстве зоопарка: «Надо собрать волю в кулак»