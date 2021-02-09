Новосибирск, , 10:48 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 9 февраля, за минувшие сутки выявлено ещё 130 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 128 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 53 года, 66 лет, 68 лет, 73 года, 81 год, 82 года и женщины в возрасте 41 год, 64 года. Всего в регионе умерли 1296 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации — 120 человек, на ИВЛ — 24 пациента». Всего в регионе выявлено 33 427 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 1870 детей; 31 194 пациента выздоровели (+215 за сутки).