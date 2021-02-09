Рязань, , 11:45 — REGNUM Школьные занятия отменены 9 февраля в ряде муниципалитетов Рязанской области. Внеплановый выходной связан с погодными условиями, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

На территории Рязанской области установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы. По данным министерства образования региона, отменены занятия в начальной школе в учреждениях образования в Сасово, Касимове, Пронском, Рязанском, Сасовском и Шиловском районах. Не вышли на учёбу ученики с первого по девятый классы в Клепиковском, Путятинском, Спасском и Чучковском районах. Полностью закрыты школы в Ермишинском, Пителинском, Спасском, Касимовском и Кадомском районах. Из-за отключения электроэнергии 9 февраля отменены занятия в Мамоновской школе Пронского района.

В остальных муниципальных районах и в Рязани школы работают в штатном режиме. Решение об отмене занятий принимается администрациями муниципальных образований.