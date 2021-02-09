Владивосток, , 10:48 — REGNUM В Приморье более тысячи человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Первую прививку «Спутник V» получили уже 17 865 человек.

По информации минздрава, от привитых иногда поступают жалобы на побочные эффекты после первой прививки.

«На вторую прививку приходят практически все жители, за исключением тех, кто в отъезде или с признаками ОРВИ. Эти пациенты приглашаются сразу по возвращении в город и после выздоровления. Стараемся максимально придерживаться окна в 21 день», — пояснила заведующая санэпидотделом поликлиники №1 во Владивостоке Ольга Хмырова.

В Приморье работают 48 пунктов вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Приморье выявлено ещё 180 (190 днём ранее) случаев заражения коронавирусом, выздоровели 325 пациентов, скончались пять (накануне — шесть) человек.