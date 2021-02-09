Уфа, , 10:44 — REGNUM 165 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 25 731 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 19 555 человек, включая 187 человек, которые победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за минувшие сутки в республике была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 8 февраля в республике за сутки было выявлено 163 случая заражения коронавирусом.

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