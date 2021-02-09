Москва, , 10:35 — REGNUM Погода влияет на скорость распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, ссылаясь на научную модель распространения коронавируса в трёх городах мира — Нью-Йорке, Париже и Буэнос-Айресе, опубликованную в журнале Physics of Fluids.

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Так, по её словам, морозная и солнечная погода зимой или жаркая и солнечная летом, с низкой влажностью и сопровождаемая ветром может способствовать снижению скорости распространения COVID-19.

«На основе этой работы мы можем предположить, что в любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет два пика за год», — пояснила в беседе с РИА Новости Баранова, поэтому кратковременные ограничения можно вводить в зависимости от метеоусловий, при которых COVID-19 активно распространяется в том или ином регионе.

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При этом, по её словам, самая плохая погода — это переходы через ноль, слякоть.

«А более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает нам справляться с вирусом», — подчеркнула биолог.

При этом, по её словам, сильный ветер высушивает капли и «выдувает» вирус, особенно при низкой влажности, а теплая, влажная, безветренная погода способствует живучести вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве назвали время жизни коронавируса. Так, на различных предметах при комнатной температуре SARS-CoV-2 может сохранять жизнеспособность до трёх суток. В жидкой среде этот срок возрастает до семи суток. При температуре +4 градуса Цельсия коронавирус остаётся стабильным более 14 дней.