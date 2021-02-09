Пермь, , 10:31 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году выявлено 1,9 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В числе основных названы нарушения порядка предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Общей сложности зафиксировано более 1 тысячи таких нарушений. За них дисциплинарным наказанием поплатились 316 должностных лиц. Кроме этого, в течение 2020 года установлено 112 фактов несоблюдения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

За прошлый год по итогам прокурорских проверок в связи с утратой доверия уволены десять должностных лиц, возбуждено 21 уголовное дело. За нарушение антикоррупционного законодательства 739 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 86 — к административной.

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