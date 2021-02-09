Москва, , 10:28 — REGNUM В 2020 году Вооружённые силы РФ выполнили поручение президента РФ Владимира Путина по достижению доли современного вооружения и техники до 70%. Об этом на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом ВС РФ заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«В прошлом году мы выполнили поручение верховного главнокомандующего, данное в майском указе 2012 года: доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%», — сказал Шойгу.

По его словам, после этого нужно «обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение», которое могло бы определять «перспективный облик Вооруженных cил».

Шойгу напомнил, что в боевой учебе всё чаще используются роботизированные комплексы, а также беспилотники и автоматизированные системы управления.