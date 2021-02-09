Черкесск, , 10:25 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будут привиты от коронавируса около 2,5 тыс. сотрудников агропромышленного комплекса. Заявки от желающих принять участие в вакцинации были собраны региональным министерством сельского хозяйства.

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"На первом этапе потребность для желающих сделать прививку работников АПК оценивается в 2386 доз вакцины», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Вакцинация будет проведена в несколько этапов. Уже сделаны прививки, в частности, 43 работникам агрокомбината «Южный». Для удобства сотрудников прививки были сделаны прямо на территории предприятия в специально выделенных для этого помещениях.

Как рассказали в минздраве, всего в Карачаево-Черкесии в настоящее время привиты от коронавируса более 1700 человек. До конца февраля в регион поступят более 9000 доз вакцины.

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