Петрозаводск, , 10:31 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки у 164 человек выявили коронавирусную инфекцию, это на 11 человек меньше, чем сутками ранее. Вместе с тем в регионе зарегистрировано еще три летальных исхода от COVID-19. Об этом 9 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых носителей больны ковидом 158 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 6135,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2714,3 случая, по Северо-Западу — 4779,2», — уточнили в оперштабе.

Напомним, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, показатель заболеваемости по регионам различается, в том числе в два и более раз превышение над среднероссийским уровнем наблюдается в Карелии.

За последние сутки в регионе зарегистрированы еще три летальных исхода от COVID-19. Так, в Республиканском противотуберкулезном диспансере скончалась жительница Петрозаводска, 1935 года рождения, в Межрайонной больнице № 1 скончалась жительница Костомукши, 1939 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница поселка Ладва, 1941 года рождения.

«Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Таким образом с начала пандемии в республике было выявлено 38 014 инфицированных. Из них 33 181 человек выздоровели. Умерло 257 человек.

Помимо больных с подтвержденным COVID-19, еще 24 человека за прошедшие сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 4744 пациента, 114 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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