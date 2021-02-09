Москва, , 10:23 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по развитию агротуризма. Об этом сообщает 9 февраля пресс-служба правительства России.

По итогам поездки в Карелию он поручил представить в правительство РФ «предложения о возможности развития агротуризма, в том числе строительства гостиниц и иных сооружений, обеспечивающих оказание услуг гостеприимства».

При этом новые объекты должны появиться на землях сельскохозяйственного назначения, а разработчики предложений должны позаботиться о защите угодий от выбытия из сельскохозяйственного производства.

Предложения будут разрабатывать Минсельхоз, Минстрой, Росреестр и Ростуризм. Поручение главы правительства должно быть выполнено до 1 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин поручил подготовить предложения по использованию в России плавучих домов.