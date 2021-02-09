Москва, , 10:19 — REGNUM На пенсии собираются продолжать работать почти треть жителей России (27%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Число пенсионеров, желающих продолжать работать по специальности, в крупных городах России превышает 55%. Мужчины-пенсионеры чаще хотят остаться работать, чем женщины-пенсионеры — 87% против 70%.

Больше всего желающих продолжить работать на пенсии пенсионеров-мужчин в Москве (95%), Перми (92%), Санкт-Петербурге и Краснодаре (по 91%), пенсионеров-женщин — в Москве (87%), Омске (86%) и Красноярске (84%).

Опрос проведен 1−8 февраля 2021 года. Рассмотрено 32 тыс. резюме соискателей пенсионного возраста в крупных городах РФ

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан России хотели бы работать на пенсии так долго, как это возможно.

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