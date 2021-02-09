Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Выплату компенсаций жертвам сексуальных преступлений финансиста Джеффри Эпштейна могут возобновить после продажи двух принадлежавших ему островов. Об этом рассказал адвокат Дэна Вейнер, представляющий интересы распорядителей недвижимости финансиста, сообщает 9 февраля телекомпания CNN.

Речь идёт о двух объектах недвижимости на Американских Виргинских островах, где финансист жил более 20 лет. Он владел двумя небольшими островами в составе этой американской территории в Карибском море.

По словам Вейнера, интерес к покупке выразило «множество лиц», и в числе этих предложений нашлись «два-три стоящих». Ранее стало известно, что оценочная стоимость двух небольших островов Эпштейна снизилась до примерно $241 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Эпштейна арестовали летом 2019 года за торговлю несовершеннолетними, вскоре он покончил с собой в тюремной камере. В 2019 году был учреждён фонд, который выплатил $49,8 млн в качестве компенсаций жертвам финансиста. Из-за нехватки средств распорядители недвижимого имущества Эпштейна приостановили выплаты.

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