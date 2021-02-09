Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM В Петербурге за последние сутки обследовали на коронавирус 14 557 человек. Об этом сообщает 9 февраля городской оперативный штаб. Это примерно на 2,5 тыс. тестов больше, чем днем ранее.

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За первую неделю февраля количество лабораторных ПЦР-исследований на SARS-CoV-2 в Петербурге уменьшилось на 12,6% по сравнению с последней неделей января. Это связано с уменьшением общего количества активных больных. На 7 февраля общее количество ПЦР-исследований на SARS-CoV-2 за весь период эпидемии в Петербурге составило 6 931 969 тестов

За минувшие сутки в справочную службу по номеру 122 обратились 6414 человек по теме коронавируса.

Добавим, с начала октября 165 185 человек получили гуманитарную помощь, волонтеры доставили им продуктовые наборы.

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